Son Dakika
TSK, Tel Erkam köyüne yakın bağlantı yolunu kontrol altına aldı
3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Askeri araçlardan oluşan konvoy Tel Abyad'a geçiş yaptı
Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime ara verildi
Akçakale’de bir eve havan topu isabet etti
İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçakları hareketliliği

Asya borsaları 10 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.ABD ve Çinli yetkililer arasında bugün Washington'da başlaması beklenen ticaret müzakereleri öncesinde, Asya tarafında pay piyasalarında dalgalı bir seyrin hakim olduğu görüldü.Analistler,...

Ekonomi 10.10.2019, 10:15 10.10.2019, 10:26
Asya borsaları 10 Ekim 2019
banner63

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD ve Çinli yetkililer arasında bugün Washington'da başlaması beklenen ticaret müzakereleri öncesinde, Asya tarafında pay piyasalarında dalgalı bir seyrin hakim olduğu görüldü.

Analistler, gelecek hafta yürürlüğe girecek ABD'nin Çin ürünlerine getirdiği ek gümrük tarifelerinin, bugün başlayacak müzakerelerin ilk bölümünde görüşüleceği ve ertelenmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılabileceği beklentilerinin risk iştahını artırdığını ifade etti.

Çinli teknoloji devi Huawei firmasına ilişkin yaptırımların gevşetilebileceği haberlerinin de gündeme geldiğini anımsatan analistler, konuyla ilgili gelişmelerin bugün ve yarın piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabileceğini bildirdi.

Gelişmelerin etkisiyle Çin yuanının dolar karşısında değer kazanması dikkati çekerken, hafta başında 7,1484 seviyelerinde bulunan dolar/yuan paritesi bugün 7,10 sınırına kadar geriledi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise 2.949,24 puana kadar çıkmasının ardından kapanışa yakın yüzde 0,74 artarak 2.946,36 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, ticaret müzakerelerine yönelik iyimserliğin etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 21.500 puanı aşarken, günü de yüzde 0,45 primle 21.551,98 puandan tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,30 artışla 25.762,06 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,64 düşüşle 37.933,95 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,88 kayıpla 2.028,15 puanda bulunuyor.

#yurt dışı piyasalar #Asya borsaları
Yorumlar (0)
15°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:47
Öğle 12:41
İkindi 15:50
Akşam 18:24
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@