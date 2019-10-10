Asya borsaları 10 Ekim 2019
İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.ABD ve Çinli yetkililer arasında bugün Washington'da başlaması beklenen ticaret müzakereleri öncesinde, Asya tarafında pay piyasalarında dalgalı bir seyrin hakim olduğu görüldü.Analistler,...
İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
ABD ve Çinli yetkililer arasında bugün Washington'da başlaması beklenen ticaret müzakereleri öncesinde, Asya tarafında pay piyasalarında dalgalı bir seyrin hakim olduğu görüldü.
Analistler, gelecek hafta yürürlüğe girecek ABD'nin Çin ürünlerine getirdiği ek gümrük tarifelerinin, bugün başlayacak müzakerelerin ilk bölümünde görüşüleceği ve ertelenmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılabileceği beklentilerinin risk iştahını artırdığını ifade etti.
Gelişmelerin etkisiyle Çin yuanının dolar karşısında değer kazanması dikkati çekerken, hafta başında 7,1484 seviyelerinde bulunan dolar/yuan paritesi bugün 7,10 sınırına kadar geriledi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise 2.949,24 puana kadar çıkmasının ardından kapanışa yakın yüzde 0,74 artarak 2.946,36 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, ticaret müzakerelerine yönelik iyimserliğin etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 21.500 puanı aşarken, günü de yüzde 0,45 primle 21.551,98 puandan tamamladı.
Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,30 artışla 25.762,06 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,64 düşüşle 37.933,95 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,88 kayıpla 2.028,15 puanda bulunuyor.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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