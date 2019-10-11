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Asya borsaları 11 Ekim 2019

Asya borsalarında ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Ekonomi 11.10.2019, 09:38 11.10.2019, 09:52
Asya borsaları 11 Ekim 2019
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD ile Çin yetkilileri arasında uzun süredir gerçekleşmesi beklenen ticaret müzakereleri dün Washington'da başladı.

Çin Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Başmüzakerecisi Liu He, görüşmeler kapsamında yaptığı açıklamada, ABD ile ticaret dengesi, pazar erişimi ve yatırımcıların korunması gibi iki tarafı da ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunmaya hazır olduklarını vurguladı.

Yetkililerden gelen açıklamalarla oluşan iyimserlik, piyasalarda risk iştahını artırırken, Asya tarafında pay piyasaları da pozitif seyretti.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yükselişini 3'üncü güne taşırken, kapanışa yakın yüzde 0,9 artarak 2.974,21 puan oldu.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, para politikasını daha da gevşetmenin çok çeşitli yolları olduğunu belirtmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 1,15 artarak günü 21.798,87 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 108 sınırında yatay bir seyir izledi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 artarak 26.305,41 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 yükselerek 37.966,55 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,06 primle 2.049,81 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Piyasalar #Asya borsaları
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