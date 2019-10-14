Asya borsaları - 14 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD ve Çinli yetkililer arasında Washington'da devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik küresel risk iştahını artırırken, Asya tarafında da pay piyasaları alış ağırlıklı seyretti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, eylülde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Çin'in ihracatı yüzde 3,2 ve ithalatı yüzde 5,6 geriledi. Beklentilerin üzerinde düşüş kaydeden ihracat ve ithalat verilerinin ardından Çin'in dış ticareti ise 39,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Piyasa beklentilerinin altında kalan dış ticaret verilerine karşın, ticaret müzakerelerine dair iyimserlikle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,19 artarak 3.009,07 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 21.750 puanın üzerini test etmesinin ardından artan alımlarla 21.820 puana kadar yükselirken, günü de yüzde 1,15 primle 21.798,87 puandan tamamladı. Cuma günü 108,6 ile son 2,5 ayın en yüksek seviyesini gören dolar/yen paritesi ise bugün yüzde 0,1'lik değer kaybıyla 108,3 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,48 artışla 38.311,97 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,85 primle 26.531,41 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,17 yükselişle 2.068,59 puanda seyrediyor.