Son Dakika
Çankayalı çocuklar, "İklim Şenliği"nde buluştu
Dikkat! hormonlu gıdalar gençlerin baş belası!
Dikkat! Hackerler araç takip cihazlarına sızıyor
Beyin kanaması geçiren asker şehit oldu
İnternet’ten tatil aldı, hayatının şokunu yaşadı
Japonya Tapah Tayfunu’na teslim: 400 uçuş iptal edildi
İstanbul’da motosikletle trafikte terör estiren magandalar yakalandı
Yurtta hava durumu: 22 Eylül 2019
Sefaköy D-100 karayolu Topkapı istikametinde iki araç çarpıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı

Asya borsaları - 23 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.Asya tarafında pay piyasalarının yönü üzerinde ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışı temel faktör olmayı sürdürürken, bugün veri gündeminin...

Ekonomi 23.09.2019, 10:38 23.09.2019, 10:44
Asya borsaları - 23 Eylül 2019
banner63

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya tarafında pay piyasalarının yönü üzerinde ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışı temel faktör olmayı sürdürürken, bugün veri gündeminin sakin olması dolayısıyla dalgalı seyrin hakim olduğu görüldü.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi analistlerin önemli destek olarak nitelendirdiği 3.000 puanın altına inmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,98 azalarak 2.977,08 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,3 artışla 39.267,53 puanda, Hong Kong'da Seng endeksi yüzde 0,59 düşüşle 26.279,49 puanda bulunurken, Güney Kore'de Kospi endeksi 2.091,70 puanla cuma günkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

Japonya'da tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi 107,6 ile yatay bir seyir izliyor.

banner62
#Asya borsaları #Piyasalar
Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 23 Eylül 2019
İmsak 05:07
Güneş 06:30
Öğle 12:46
İkindi 16:10
Akşam 18:51
Yatsı 20:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Denizlispor 5 8
5. Çaykur Rizespor 5 8
6. Galatasaray 5 8
7. Malatyaspor 5 7
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@