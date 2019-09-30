Asya borsaları - 30 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Ticaret savaşına ilişkin gelişmeler Asyalı yatırımcıların odağında bulunurken, ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin sürdüğü bir ortamda bugün Çin ve Japonya'da sanayi sektörü verileri takip edildi.

Açıklanan verilere göre, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 49,8 ile beklentileri aşsa da 50'nin altında kalarak sektörde daralmanın devam ettiğini ortaya koydu. Japonya'da ise sanayi üretimi endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,2 gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Veriler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,92 gerileyerek 2.905,19 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinin, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 22.000 puanın altına inmesinin ardından düşüşü hızlandı ve gün kapanışında yüzde 0,56 azalışla 21.755,84 puana geriledi. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 107,8 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,76 kayıpla 38.526,55 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,64 artışla 2.063,05 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,54 yükselişle 26.095,54 puanda seyrediyor.