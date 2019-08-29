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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlikle karışık bir seyir izlendi.ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün yaptığı açıklamada ABD yetkililerinin Çinli ticaret temsilcilerinin müzakereleri sürdürmek için...

Ekonomi 29.08.2019, 07:28 29.08.2019, 11:01
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlikle karışık bir seyir izlendi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün yaptığı açıklamada ABD yetkililerinin Çinli ticaret temsilcilerinin müzakereleri sürdürmek için Washington'a bir ziyaret gerçekleştireceklerini umduklarını belirtti. Mnuchin’in bir zamanlama vermemesi ve daha önce planlanan eylül ayına işaret etmemesi yatırımcı tarafında ticaret müzakerelerine dair belirsizliklerin sürmesine yol açtı. Mnuchin ayrıca, ABD'nin şu an için dolar piyasasına müdahale etmeyi planlamadığını, ancak gelecekteki durumların değişebileceğini söyledi.

Ticaret müzakerelerine dair belirsizliğin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi 2.878-2.899 puan bandında hareket etmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,11 düşüşle 2.890,5 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 20.500 puanın altına inerken, günü de yüzde 0,09 düşüşle 20.460,93 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,20 değer kaybederek 105,9 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,80 düşüşle 37.154,02 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,24 kayıpla 25.553,14 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,42 azalışla 1.933,77 puanda seyrediyor.

 

#Asya borsaları #yurt dışı piyasalar
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