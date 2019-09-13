Son Dakika
Kanserde risk faktörlerine dikkat edin!
Gram altın 274 lira seviyelerinde
CHP'li Erdoğdu'dan hazine nakit dengesi değerlendirmesi
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
Kanser tanısı alan her 4 erkekten 1’i prostat kanseri!
Dolar/TL 5,6750 seviyesinden işlem görüyor
Karapürçek'te er meydanında bir ilk yaşanacak!
7 Kişinin Şehit Edildiği Saldırı İçin HDP'den 2 İsim Gözaltına Alındı!
TEM otoyolunda oksijen yüklü tanker devrildi: TEM trafiğe kapandı
Atama Kararları Resmi Gazete’de

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dün faizlerde indirime gitmesi ve yeniden varlık alımlarına başladığını duyurması sonrasında piyasalarda...

Ekonomi 13.09.2019, 10:43
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dün faizlerde indirime gitmesi ve yeniden varlık alımlarına başladığını duyurması sonrasında piyasalarda pozitif bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, sanayi üretimi endeksinin temmuzda aylık yüzde 1,3 ile beklentiler doğrultusunda artması sonrası yüzde 1,05 artarak haftayı 21.988,29 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,08 değer kaybıyla 108 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,03 yükselişle 37.116,09 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,76 primle 27.292,75 puanda seyrediyor.

Çin ve Güney Kore piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

#yurt dışı piyasalar #Asya borsaları
Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Eylül 2019
İmsak 04:55
Güneş 06:20
Öğle 12:50
İkindi 16:22
Akşam 19:10
Yatsı 20:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@