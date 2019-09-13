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Asya borsaları
İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dün faizlerde indirime gitmesi ve yeniden varlık alımlarına başladığını duyurması sonrasında piyasalarda...
Ekonomi 13.09.2019, 10:43
İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dün faizlerde indirime gitmesi ve yeniden varlık alımlarına başladığını duyurması sonrasında piyasalarda pozitif bir seyir izlendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,03 yükselişle 37.116,09 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,76 primle 27.292,75 puanda seyrediyor.
Çin ve Güney Kore piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.
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