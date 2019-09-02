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Asya borsalarında neler yaşanıyor?

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, Çin ve Japonya'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) karışık bir tablo ortaya koymasının ardından dalgalı seyretti.

Ekonomi 02.09.2019, 07:51 02.09.2019, 10:02
Asya borsalarında neler yaşanıyor?

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, Çin ve Japonya'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) karışık bir tablo ortaya koymasının ardından dalgalı seyretti.

Japonya'da imalat sanayi PMI ağustosta önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak 49,3'e geriledi. Aynı dönemde imalat sanayi PMI, Çin'de ise 0,5 puan artarak 50,4'e yükseldi. İmalat sanayi PMI verilerinin karışık bir tablo ortaya koymasının ardından, ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle işlem hacminin düşük olduğu Asya borsalarında da dalgalı bir seyir izlendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 2.900 puanı aşarken, kapanışa yakın da yüzde 1,43 artarak 2.927,60 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, güne düşüşle başlamasının ardından 20.610-20.670 puan dar bandında hareket etti ve günü de yüzde 0,41 kayıpla 20.620,19 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,09 değer kaybıyla 106,2 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,71 artışla 37.332,79 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,09 yükselişle 1.969,31 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,62 düşüşle 25.564,16 puanda bulunuyor.

#borsa #ekonomi #yurt dışı piyasalar #Asya borsaları
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