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Asya borsalarında son durum - 06 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde, alış ağırlıklı bir seyir izlendi.Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,09 artışla 2.988,640 puan oldu.Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,54 primle...

Ekonomi 06.09.2019, 10:04 06.09.2019, 10:23
Asya borsalarında son durum - 06 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde, alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,09 artışla 2.988,640 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,54 primle 21.199,57 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,22 yükselişle 2.009,13 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,07 değer kazanarak 107,02 seviyelerinde dengelendi.

Şu dakikalarda Hindistan'da Sensex endeksi 0,63 artışla 36.873,48 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,28 primle 26.588,67 puanda seyrediyor.

Analistler, pay piyasalarındaki yükselişte ABD ile Çin arasındaki müzakerelerin ekim ayında tekrar başlayacağı haberlerinin ve buna bağlı olarak artan küresel risk iştahının etkili olduğunu kaydetti.

#Asya borsaları #Piyasalar
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