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ATO Başkanı Baran güzellik fuarını ziyaret etti

- Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: - "Şehrimizde üretilen cihazların tanıtım ve pazarlaması açısından bu fuarın fırsat olduğunu düşünüyorum. Her alanda yerli ve milli üretimi desteklememiz gerekiyor"

Ekonomi 27.09.2019, 12:41
ATO Başkanı Baran güzellik fuarını ziyaret etti
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ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 31. Uluslararası Güzellik ve Bakım, Profesyonel Kozmetik, Saç, Ürün ve Ekipmanları Fuarı'nın, Başkentte üretilen cihazların tanıtım ve pazarlaması açısından fırsat olduğunu belirterek, "Her alanda yerli ve milli üretimi desteklememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Baran, ATO Congresium Kongre ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen 31. Uluslararası Güzellik ve Bakım, Profesyonel Kozmetik, Saç, Ürün ve Ekipmanları Fuarı'nı ziyaret etti.

ATO'nun Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesinin açtığı stantta incelemelerde bulunan Baran, Komite Başkanı Ömer Sarıoğlu'ndan bilgi aldı.

Baran, fuarın, uzun bir aranın ardından Ankara'da düzenlenmesinin çok önemli bir gelişme olduğuna işaret ederek, "Sektörün lider firmaları, dünyaca ünlü markalar ve profesyonel isimler tecrübelerini Başkente taşıdı. Ankaramız Türkiye'nin her bölgesine olan yakınlığıyla Türkiye'nin de merkezi durumunda. Bu avantajımızla hem ülkemizden hem de yurt dışından fuara gelecek ziyaretçi sayılarımızı artırabilir, ülkemizde sağlık ve güzellik turizminin gelişmesine katkı sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Yerli ürün ve cihazların fuarda yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Baran, "Şehrimizde üretilen cihazların tanıtım ve pazarlaması açısından bu fuarın fırsat olduğunu düşünüyorum. Her alanda yerli ve milli üretimi desteklememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Güzellik ve bakım sektörüne ilişkin yeni teknolojilerin, ürün ve hizmetlerin ziyaretçilerle buluştuğu fuar, 29 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

#Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran
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