Son Dakika
Çavuşoğlu: “Bugünkü açıklamamızdan rahatsız olanlar Filistinli kardeşlerimizi katlediyor, alçakça devlet terörizmi uyguluyor bir de utanmadan Cumhurbaşkanımıza saldırmaya yelteniyor“
Kılıçdaroğlu Parti Meclisi Toplantısı öncesinde konuştu
Evlat nöbeti tutan annelerin sayısı her geçen gün artıyor
Samsun’da yemekten dönen aile kaza yaptı: 9 yaralı
Dağ yürüyüşünde mahsur kalan genci jandarma kurtardı
Kulp’taki patlamaya ilişkin bir gözaltı daha
Futbol: TFF 1. Lig: Bursaspor: 3 - Osmanlıspor: 1
Antalya’da makilik alanda yangın
"Kortta Diplomasi Turnuvası"nın kazananları belli oldu
Günün özeti - 15 Eylül 2019

ATO, yabancı temsilcilere Kalecik karası üzümünü tanıttı

ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay: "Geçen yıl 51 firma, 27 ülkeye yaklaşık 10 milyon dolarlık şarap ihraç etti. Bunların başında Belçika ve İngiltere geliyor"

Ekonomi 15.09.2019, 19:20 15.09.2019, 20:19
ATO, yabancı temsilcilere Kalecik karası üzümünü tanıttı
banner63

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Temel Aktay, geçen yıl 51 firmanın 27 ülkeye yaklaşık 10 milyon dolarlık şarap ihraç ettiğini ve bunların başında Belçika ve İngiltere geldiğini söyledi.

Aktay, "Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" öncesinde, Ankara'nın coğrafi işaretli ürünü Kalecik karası üzümünü, Kalecik ilçesinde düzenlenen etkinliklerle Başkent'te görev yapan büyükelçi ve ticaret ataşelerine tanıttı.

İlk olarak Kalecik Karası Üzüm Festivali'ne giden yabancı temsilciler burada üzüm standlarını gezdi. Daha sonra bir bağa giderek üzüm toplayan heyet, söz konusu üzümden yapılan şıra ve şaraptan tattı.

Aktay, burada yaptığı konuşmada, Kalecik karası üzümünün Ankara'nın coğrafi işaret tescili almış 12 ürününden biri olduğunu söyledi.

Söz konusu üzümün sadece Kalecik'e ait bir ürün olduğunu ifade eden Aktay, şöyle konuştu:

"Kalecik Karası üzümü Fransa'nın Bordeaux bölgesinde yetişen üzümlerle eş değer görünüyor. Bu üzüm ve bundan üretilen şarap da ihraç ediliyor. Türkiye bağcılık ve şarap üreticiliğinde son yıllarda önemli gelişmeler kaydetti. Geçen yıl 51 firma, 27 ülkeye yaklaşık 10 milyon dolarlık şarap ihraç etti. Bunların başında Belçika ve İngiltere geliyor. Ankara Ticaret Odası olarak ülkemizin bu değerlerini Ankara üzerinden dünyaya pazarlamak ve ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz."

banner62
#ato başkanı gürsel baran #Kalecik Karası üzümü #Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi
Yorumlar (0)
20°
açık
Namaz Vakti 15 Eylül 2019
İmsak 04:57
Güneş 06:22
Öğle 12:49
İkindi 16:20
Akşam 19:06
Yatsı 20:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 3 7
4. Denizlispor 3 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Sivasspor 4 5
9. Trabzonspor 3 5
10. Antalyaspor 4 5
11. Ankaragücü 4 5
12. Beşiktaş 4 4
13. Başakşehir 4 4
14. Konyaspor 3 3
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Kasımpaşa 4 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Keçiörengücü 4 8
4. Hatayspor 3 7
5. Fatih Karagümrük 3 7
6. Altay 4 7
7. Balıkesirspor 4 6
8. Adana Demirspor 3 5
9. İstanbulspor 4 5
10. Altınordu 4 4
11. Adanaspor 3 4
12. Akhisar Bld.Spor 3 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 3 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. Bournemouth 5 7
9. West Ham 4 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Newcastle 5 4
18. Aston Villa 4 3
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Villarreal 4 5
10. Osasuna 3 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 3 4
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Celta de Vigo 4 4
16. Espanyol 4 4
17. Real Betis 3 3
18. Getafe 3 2
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@