AVM ciro endeksi ağustosta yüzde 7,8 arttı

İSTANBUL (AA) - AVM Perakende Ciro Endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 344 puan oldu.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin ağustos ayı sonuçları açıklandı. Enflasyondan arındırılmamış olarak açıklanan verilere göre, AVM Perakende Ciro endeksi ağustosta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,8 artarak 344 puana ulaştı.

Bu dönemde, AVM'lerde kiralanabilir metrekare başına düşen cirolar İstanbul'da bin 502 lira, Anadolu'da bin 185 lira olurken, Türkiye genelinde metrekare verimliliği bin 312 lira düzeyinde gerçekleşti.

Kategoriler bazında metrekare verimliliğinde ağustosta en yüksek artış yiyecek ve içecekte yaşandı. Yiyecek ve içecek kategorisi metrekare verimliliği ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 arttı. Aynı dönemde kategorilere göre metrekare verimliliği; ayakkabıda yüzde 15,6, hipermarkette yüzde 12,4, giyim ve teknolojide yüzde 8,3 ve diğer kategorilerde ise yüzde 1,5 oldu.

Ziyaret sayısı endeksi ise ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 geriledi.

- "Metrekare verimliliği artmaya devam ediyor"

Açıklamada, AYD tarafından yapılan ağustos ayı sonuçlarına ilişkin değerlendirmeye de yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Ağustos ayında endeks yüzde 7,8 artış gösterse de bir önceki ayda olduğu gibi enflasyonun altında kaldı. Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde 15,01 düzeyinde açıklanmış olup, endeks artışının neredeyse enflasyon oranının yarı seviyelerinde kaldığını görüyoruz. Bu sonuçta yaz aylarının etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Kurban Bayramı tatiliyle de birleşen ağustos ayında yaz tatili döneminde insanların dışarıda vakit geçirmeyi tercih ettiklerini göz ardı etmemek gerek. Kategoriler bazında endeks yiyecek-içerecek ve ayakkabı kategorilerinde enflasyonun üzerinde artış göstermiştir. Her ne kadar AVM'lerdeki ziyaret sayısı düşse de metrekare verimliliği artmaya devam etmektedir."



