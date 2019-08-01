AVM ciro endeksi arttı
AVM ciro endeksi Haziran döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 19,2 artış kaydederek 347 puana ulaştı.
AVM ciro endeksi Haziran döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 19,2 artış kaydederek 347 puana ulaştı.
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin Haziran ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2019 Haziran döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 19,2 artış kaydederek 347 puana ulaştı. Endeks böylece Haziran ayı için yüzde 15,7 olarak açıklanan enflasyon oranının üzerinde seyretmiş oldu.
AVM Perakende Ciro Endeksi verileri ikinci çeyrek bazında da geçtiğimiz yılın ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 19,1 artış gösteriyor.
AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Haziran 2019’da İstanbul’da bin 542 TL, Anadolu’da bin 174 TL olurken Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Haziran 2019’da bin 321 TL olarak gerçekleşti.
Metrekare verimliliğinde en yüksek artış hipermarket kategorisinde
Haziran ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış hipermarket kategorisinde yaşandı. Hipermarket kategorisi metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 23,6’lık artış kaydetti.
Geçtiğimiz yılın Haziran ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 23, ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 22,6, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 21,2, “diğer kategorisi” metrekare verimliliği yüzde 15,7 ve teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 14,3 artış gösterdi.
Ziyaret sayısı endeksi
Haziran verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 5,5 oranında bir azalma yaşandığı gözlemlendi. Ziyaret sayısı endeksinde ikinci çeyrek bazında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6’lık düşüş yaşandı.(İHA)
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