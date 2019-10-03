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Avro Bölgesi'nde ÜFE ağustosta düştü

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 düşüş gösterdi.

Ekonomi 03.10.2019, 12:33 03.10.2019, 15:08
Avro Bölgesi'nde ÜFE ağustosta düştü

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 düşüş gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 0,5 azaldı. ÜFE, 2018'in ağustos ayına göre de yüzde 0,8 geriledi.

AB'de ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 0,3 düştü.

AB ülkeleri arasında ÜFE, ağustosta önceki aya kıyasla en fazla yüzde 0,7 ile Bulgaristan'da, yüzde 0,4 ile Macaristan'da ve yüzde 0,3 ile Slovenya'da yükseldi.

ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 1,4 ile İspanya'da ve yüzde 1,3 ile Yunanistan'da ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#ab #Avro bölgesi #avrupa #Eurostat #ÜFE
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