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Avro Bölgesi'nde enflasyon düştü

- Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde yüzde 0,9'a indi

Ekonomi 01.10.2019, 12:22
Avro Bölgesi'nde enflasyon düştü
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BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 0,9'a geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin eylül ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 0,9'a indi.

Avro Bölgesi'nde eylül ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,5 ile hizmetler, yüzde 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 1,8 ile de enerji izledi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. Yıllık enflasyonun ECB'nin hedefinin çok altında kalması dikkati çekiyor.

#Avro bölgesi #Enflasyon #Eurostat
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