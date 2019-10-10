Avrupa borsaları 10 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne, düşüşle başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,33 değer kaybıyla 379,06 puanda, ağustos ayı dış ticaret verileri beklentinin altında kalan Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,34 azalışla 12.053,38 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 düşüşle 7.149,42 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,04 azalışla 8.988,70 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 kayıpla 5.497,31 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,40 düşüşle 21.447,56 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1013, sterlin/dolar paritesi 1,2230 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ve Çinli yetkililer arasında bugün Washington'da başlaması beklenen ticaret müzakerelere ilişkin iyimserliğe rağmen, Brexit endişeleri ve siyasi belirsizliklerin risk iştahını azalttığını belirterek, bugün İngiltere'de sanayi üretimi ve ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini bildirdi.