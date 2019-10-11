Son Dakika
Süper Lig'de Ünal Karaman kendini aştı
Bozüyük'lü Abdülhamit Bilgen Doğum gününde şehit oldu
Tel Rıfat’ta TSK unsurlarına saldırı: 2 şehit, 3 yaralı
Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nden kodlama eğitimi
Resulayn’da teröristler bir bir yakalanıyor
Tokat'ta “Barış Pınarı Harekatı“na Türk bayraklı destek

Avrupa borsaları 11 Ekim 2019

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe, alış ağırlıklı başlarken, İngiltere negatif ayrıştı.

Ekonomi 11.10.2019, 10:53 11.10.2019, 12:00
Avrupa borsaları 11 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe, alış ağırlıklı başlarken, İngiltere negatif ayrıştı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,45 kazançla 384,48 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,81 artışla 12.263,17 puanda seyrediyor.

Brexit iyimserliğine karşın sterlindeki değer kazancının negatif etkisiyle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 düşüşle 7.147,58 puana geriledi. İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 primle 9.114,0 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 yükselişle 5.579,17 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,18 kazançla 21.795,30 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,10 seviyelerinde yatay seyrederken, dün Brexit gelişmelerinin etkisiyle hızlı yükselen sterlin/dolar paritesi, bugün de yüzde 0,2 artışla 1,2460'tan işlem görüyor.

Analistler, pay piyasalarının ABD ve Çinli yetkililer arasında başlayan ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin etkisiyle pozitif bir seyir izlediğini kaydetti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile İrlandalı mevkidaşı Leo Varadkar'ın, dün Brexit konusunda gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, Brexit konusunda bir anlaşmanın herkesin çıkarına olacağı ve muhtemel anlaşma için bir yol bulunduğu konusunda mutabık kaldıkları belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Piyasalar #Avrupa borsaları
Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 11 Ekim 2019
İmsak 05:25
Güneş 06:48
Öğle 12:40
İkindi 15:49
Akşam 18:22
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@