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Avrupa borsaları - 12 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı başladı.

Ekonomi 12.09.2019, 11:00 12.09.2019, 11:18
Avrupa borsaları - 12 Eylül 2019
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,18 kazançla 390,42 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,19 yükselişle 12.382,07 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 artışla 7.355,61 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,04 primle 9.062,90 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 kazançla 5.629,57 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,45 yükselişle 21.989,08 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1014, sterlin/dolar paritesi ise 1,2326 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Brexit belirsizliğinin gündemdeki yerini koruduğunu, öte yandan artan küresel risk iştahı ve bugün gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısından genişlemeci para politikasına devam kararı çıkacağı beklentileriyle Avrupa borsalarının alıcılı seyrettiğini kaydetti.

Analistler, bugün ECB faiz kararları dışında Avro Bölgesi temmuz ayı sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

#Avrupa borsaları #Piyasalar
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