Avrupa borsaları 14 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın ilk işlem güne satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,68 değer kaybıyla 388,96 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,59 azalışla 12.438,30 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 düşüşle 7.217,93 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,43 kayıpla 9.233,50 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 azalışla 5.629,60 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,44 düşüşle 22.067,70 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1017, sterlin/dolar paritesi 1,2581 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde sağlanan ilerlemeye rağmen, Brexit belirsizliği ve Dünya Ticaret Örgütü'nün, Airbus teşvikleri nedeniyle ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tarife uygulamasına resmen izin vermesi nedeniyle risk iştahının azaldığını kaydetti.

Analistler, bunlara ek olarak Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos'un Avro Bölgesi'nde bankalar tarafındaki konsolidasyonun, kreditörlerin düşük değerlemeleriyle zedelendiği ve bankacılık sektöründeki düşük karlılığın ana kırılganlıklar arasında yer aldığını ifade etmesinin, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığına işaret etti.

Brexit gelişmelerinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, İngiltere'nin AB'den ayrılması beklenen 31 Ekim'e yaklaşırken tarafların müzakerelere hız verme kararı aldığını hatırlattı.

AB tarafından yapılan açıklamada, anlaşmada Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında sınır uygulamasını engelleyecek, tüm adanın ekonomisini ve Hayırlı Cuma Anlaşması'nı koruyacak çözüm olması gerektiğinin vurgulandığını anımsatan analistler, geçen hafta AB'ye sunduğu yeni teklifi kabul görmeyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın atacağı adımların takip edildiğini ifade etti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi ağustos ayı sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.