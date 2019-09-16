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Avrupa borsaları - 16 Eylül 2019
İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.
Ekonomi 16.09.2019, 10:37 16.09.2019, 10:41
İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,46 değer kaybıyla 389,98 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,42 düşüşle 12.410,90 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 azalışla 7.357,23 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,50 kayıpla 9.092,50 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 düşüşle 5.625,84 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,30 azalışla 22.115 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,1074, sterlin/dolar paritesi ise 1,2460 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, petrol fiyatlarındaki sert yükselişle risk iştahının azaldığına işaret ederek, bu etkiyle pay piyasalarının negatif seyrettiğini kaydetti.
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|6
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|4
|5
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|4
|5
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|4
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|8
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|7
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|7
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|5
|6
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|5
|5
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|5
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|5
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|7
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|6
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|6
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|5
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|4
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|4
|4
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|4
|4
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|4
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|4
|4
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|3
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