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Avrupa borsaları - 17 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne düşüşle başladı. Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,16 değer kaybıyla 388,90 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12 düşüşle 12.365,21 puanda seyrediyor. İngiltere'de...

Ekonomi 17.09.2019, 10:32 17.09.2019, 10:43
Avrupa borsaları - 17 Eylül 2019
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,16 değer kaybıyla 388,90 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12 düşüşle 12.365,21 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 azalışla 7.313,61 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,15 kayıpla 9.038,10 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 düşüşle 5.601,11 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,09 azalışla 21.949,70 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1010, sterlin/dolar paritesi ise 1,2404 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Brexit belirsizliği ve Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırı neticesinde azalan küresel risk iştahı ile borsalarda düşüşler görüldüğünü kaydetti.

Analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi eylül ayı ZEW endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

#Avrupa borsaları #Piyasalar
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