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Avrupa borsaları
İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı seyirle başladı. Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,29 kazançla 380,57 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,16'lık primle 11.958,34 puanda seyrediyor....
Ekonomi 02.09.2019, 08:49
İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı seyirle başladı.
Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,29 kazançla 380,57 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,16'lık primle 11.958,34 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi 1,0986, sterlin/dolar paritesi ise 1,2152 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, İtalya'daki siyasi gelişmeler ve İngiltere'deki Brexit sürecinin öne çıkan gündem başlıkları olarak dikkati çektiğini belirterek, bugün Almanya ve İngiltere'de ağustos ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.
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|4
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|3
|4
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|3
|4
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|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
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|3
|3
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|3
|2
|15. Altınordu
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|-5
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|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
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|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
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|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0
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