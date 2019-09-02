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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı seyirle başladı. Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,29 kazançla 380,57 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,16'lık primle 11.958,34 puanda seyrediyor....

Ekonomi 02.09.2019, 08:49
Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı seyirle başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,29 kazançla 380,57 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,16'lık primle 11.958,34 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 yükselişle 7.239,13 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,18 artışla 8.829,00 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 primle 5.487,32 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,64 kazançla 21.460,40 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0986, sterlin/dolar paritesi ise 1,2152 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, İtalya'daki siyasi gelişmeler ve İngiltere'deki Brexit sürecinin öne çıkan gündem başlıkları olarak dikkati çektiğini belirterek, bugün Almanya ve İngiltere'de ağustos ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

#Avrupa borsaları #yurt dışı piyasalar
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