Avrupa borsaları
İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe, alış ağırlıklı başladı.Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 kazançla 387,78 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29 artışla 12.226,59...
İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe, alış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 kazançla 387,78 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29 artışla 12.226,59 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi 1,1032, sterlin/dolar paritesi ise 1,2244 seviyelerinden işlem görüyor.
Brexit'e ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirten analistler, ticaret müzakerelerindeki pozitif havayla küresel risk iştahının artması ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü gerçekleştirilecek toplantısına ilişkin genişleme beklentileriyle pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendiğini kaydetti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un parlamentodaki adımları Brexit ya da erken seçim konusunda bir sonuca varamazken, geçen hafta Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson'ın kabinedeki görevinden ve milletvekilliğinden istifa etmesinin ardından Çalışma Bakanı Amber Rudd da 21 milletvekilinin Muhafazakar Parti'nin parlamento grubundan ihraç edilmesini gerekçe göstererek istifa etmişti.
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