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Avrupa borsaları - 27 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Ekonomi 27.09.2019, 10:47 27.09.2019, 13:25
Avrupa borsaları - 27 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,38 kazançla 391,44 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,40 yükselişe 12.338,22 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87 artışla 7.415,27 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,07 primle 9.136,40 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 kazançla 5.631,78 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,04 yükselişle 21.957,31 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0905 ile Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyesini görürken, düşüşünü üçüncü güne taşıyan sterlin/dolar paritesi 1,2275 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, siyasi belirsizliklere rağmen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin sürdüğüne işaret ederek, bugün Avro Bölgesi'nde eylül ayı ekonomik güven endeksi ve ABD'deki yoğun veri akışının takip edileceğini bildirdi.

#Avrupa borsaları #Piyasalar
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