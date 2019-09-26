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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı başlarken, İspanya borsası negatif ayrıştı. Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,18 kazançla 388,29 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18 artışla...

Ekonomi 26.09.2019, 10:45
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı başlarken, İspanya borsası negatif ayrıştı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,18 kazançla 388,29 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18 artışla 12.256,43 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 yükselişle 7.310,65 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,04 kayıpla 9.082,00 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 primle 5.591,30 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,24 artışla 21.840,88 puan oldu.

Sterlin/dolar paritesi dünkü sert düşüşün ardından bugün 1,2350, avro/dolar paritesi ise 1,0943 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, Brexit gelişmeleri ve siyasi belirsizliklerin gündemin odağında yer almasına karşın ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin risk iştahını artırdığını ifade etti.



#Avrupa borsaları #Piyasalar
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