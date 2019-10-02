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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,70 değer kaybederek 377,52 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,23 azalarak 7.122,54 puana, Almanya'da DAX...

Ekonomi 02.10.2019, 19:40
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,70 değer kaybederek 377,52 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,23 azalarak 7.122,54 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,76 düşerek 11.925,25 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,12 değer kaybederek 5.422,77 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,87 gerileyerek 21.298,24 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,16'lık artışla 1,0948 seviyesinde bulunuyor.

#avrupa #borsa #endeks
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