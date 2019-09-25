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Avrupa borsaları düşüşle kapandı
BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,58 değer kaybederek 387,59 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 azalarak 7.289,99 puana, Almanya'da DAX...
Ekonomi 25.09.2019, 19:27
BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 azalarak 7.289,99 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,59 düşerek 12.234,18 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 değer kaybederek 5.583,80 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,51 gerileyerek 21.788,22 puana indi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,68'lik düşüşle 1,0943 seviyesinde bulunuyor.
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|5
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|6
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|5
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|5
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|2
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|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
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|5
|10
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|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
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|5
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|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|6
|11
|2. Athletic Bilbao
|5
|11
|3. Real Madrid
|5
|11
|4. Barcelona
|6
|10
|5. Real Sociedad
|5
|10
|6. Sevilla
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Getafe
|5
|6
|13. Real Valladolid
|6
|6
|14. Valencia
|5
|5
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
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