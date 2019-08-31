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Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı. Avrupa borsaları Çin'den gelen ticaret gerilimlerinin azaltılması yönündeki mesajların etkisiyle günü İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi hariç yükselişle kapattı....

Ekonomi 30.08.2019, 18:25 31.08.2019, 00:20
Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı
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LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları Çin'den gelen ticaret gerilimlerinin azaltılması yönündeki mesajların etkisiyle günü İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi hariç yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,73 yükselerek 379,48 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 artarak 5.480,48 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,85 yükselişle 11.939,28 seviyesine ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32'lik artışla 7.207,18 seviyesinden kapandı.

Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,35 değer kaybederek 21.322,90 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,64'lük düşüşle 1,0984 seviyelerinde işlem gördü.

#borsa #İngiltere #kapanış #londra
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