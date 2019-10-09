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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
- Avrupa borsaları ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser beklentilerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı
Ekonomi 09.10.2019, 19:27 09.10.2019, 19:30
LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser beklentilerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,78 artarak 5.499,14 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,60 değer kazanarak, 21.533,64 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,04 yükselişle 12.094,26 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33’lük artışla 7.166,50 seviyesinden kapandı.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.13 itibarıyla yüzde 0,17’lik yükselişle 1,0973 seviyelerinde işlem gördü.
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