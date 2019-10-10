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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

- Avrupa borsaları ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser beklentilerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı

Ekonomi 10.10.2019, 19:13
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser beklentilerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,82 yükselerek, 383,43 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,27 artarak 5.569,05 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,03 değer kazanarak, 21.756,39 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,58 yükselişle 12.164,20 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28’lik artışla 7.186,36 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.01 itibarıyla yüzde 0,46’lık yükselişle 1,1018 seviyelerinde işlem gördü.

#londra #kapanış #borsa #avrupa
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