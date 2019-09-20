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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Ekonomi 19.09.2019, 20:24 20.09.2019, 13:56
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim kararının etkisiyle günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,61 yükselerek, 391,80 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 artarak 5.659,08 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,82 değer kazanarak, 22.128,24 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,55 yükselişle 12.457,70 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58'lik artışla 7.356,42 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,24'lük yükselişle 1,1056 seviyelerinde işlem gördü.

#borsa #İngiltere #londra #ekonomi #avrupa
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