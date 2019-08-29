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Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı
LONDRA (AA) - Avrupa borsaları, Çin'den gelen ticaret gerilimlerinin azaltılması yönündeki mesajların etkisiyle günü yükselişle kapattı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,04 yükselerek 376,74 puandan kapandı. Fransa'da...
Ekonomi 29.08.2019, 18:03 29.08.2019, 22:19
LONDRA (AA) - Avrupa borsaları, Çin'den gelen ticaret gerilimlerinin azaltılması yönündeki mesajların etkisiyle günü yükselişle kapattı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,04 yükselerek 376,74 puandan kapandı.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,18 yükselişle 11.838,88 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,94’lük artışla 7.184,32 seviyesinden kapandı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.55 itibarıyla yüzde 0,24’lük düşüşle 1,105 seviyelerinde işlem gördü.
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