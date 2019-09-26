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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,61 artışla 389,95 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,84 artarak 7.351,08 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi...

Ekonomi 26.09.2019, 19:27 26.09.2019, 19:33
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,61 artışla 389,95 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,84 artarak 7.351,08 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,44 değer kazanarak 12.288,54 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 artışla 5.620,57 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,73 yükselişle 21.947,67 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.16 itibarıyla yüzde 0,07'lik düşüşle 1,0933 seviyelerinde işlem görüyor.

#avrupa #borsa #endeks
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