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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 artışla 390,48 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 artarak 7.344,67 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi...

Ekonomi 12.09.2019, 19:40
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 artışla 390,48 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 artarak 7.344,67 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,41 değer kazanarak 12.410,25 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 yükselerek 5.642,86 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,88 kazançla 22.083,17 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.25 itibarıyla yüzde 0,55'lik artışla 1,1071 seviyelerinde işlem görüyor.

#endeks #borsa #avrupa
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