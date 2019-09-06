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Avrupa borsalarında son durum... 06 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe, Almanya hariç, satış ağırlık bir seyirle başladı. Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,06 kayıpla 385,67 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde...

Ekonomi 06.09.2019, 11:16 06.09.2019, 11:54
Avrupa borsalarında son durum... 06 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe, Almanya hariç, satış ağırlık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,06 kayıpla 385,67 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,14 artışla 12.144,26 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 düşüşle 7.262,44 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,27 azalışla 8.968,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 değer kaybıyla 5.590,42 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,23 düşüşle 21.905 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1046, sterlin/dolar paritesi ise 1,2305 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasaların ABD ile Çin arasında tekrar başlayacak ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif seyrettiğini belirttti.

Avrupa tarafında ise İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parlamentoda aldığı yenilgiler, görevden almalar, istifalar, Brexit belirsizliği ve Almanya'da temmuz ayı sanayi üretimi verilerinin beklentinin altında gelmesinin pay piyasalarının karışık seyretmesine neden olduğunu ifade eden analistler, bugün Avro Bölgesi 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla verisinin takip edileceğini bildirdi.

#Avrupa borsaları #Piyasalar
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