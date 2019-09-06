Son Dakika
Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Hakkari'de terör operasyonu
Türkiye Paraşüt Şampiyonası yarın başlıyor
"Türkiye'nin memnuniyetsizliğini görüşmek gerekir"
"Polonya'nın Ankara seyircisi önünde şaşıracağını düşünüyorum"
Bakan Çavuşoğlu Güney Sudanlı mevkidaşı Acuil ile görüştü
Lordlar'dan anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya onay
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

AWS Pop-Up Loft İstanbul, Galata Rum İlköğretim Okulu'nda düzenlenecek

İSTANBUL(AA) - Amazon Web Services (AWS), geçici bir buluşma alanı olan AWS Pop-Up Loft İstanbul'un ilkini 16-27 Eylül 2019 tarihleri arasında Galata Rum İlköğretim Okulu'nda düzenleyecek.AWS'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki...

Ekonomi 06.09.2019, 16:39 06.09.2019, 17:30
AWS Pop-Up Loft İstanbul, Galata Rum İlköğretim Okulu'nda düzenlenecek

İSTANBUL(AA) - Amazon Web Services (AWS), geçici bir buluşma alanı olan AWS Pop-Up Loft İstanbul'un ilkini 16-27 Eylül 2019 tarihleri arasında Galata Rum İlköğretim Okulu'nda düzenleyecek.

AWS'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki geliştiricilerin, mühendislerin, girişimcilerin ve teknoloji meraklılarının yanı sıra start-up’ları ve büyük işletmeleri bir araya getirmek için kurulan Pop-up Loft’ta özel açılış konuşmaları, teknik workshoplar, uygulamalı eğitimler, AWS uzmanlarından bire bir destek olanakları ve networking buluşmaları gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

AWS Pop-Up Loft İstanbul'un ilk önemli etkinliği, 17 Eylül'de Amazon.com'un, müşteri merkezli teknoloji vizyonunu yönlendirmekten sorumlu CTO'su Dr. Werner Vogels'in açılış konuşması olacak. Amazon'un bulut bilişim yaklaşımının arkasındaki güçlerden biri olan Vogels, genç işletmelerin küresel ölçeğe ulaşmalarına yardımcı olma ve büyük kurumsal şirketleri hızlı hareket eden dijital organizasyonlara dönüştürme konusunda da öncülerden biri konumunda bulunuyor.

AWS Pop-up Loft İstanbul'un ilk haftasında, Türkiye'nin önde gelen şirketlerindeki dijital dönüşümü gerçekleştiren kadınların katılımıyla 18 Eylül’de We Power Tech oturumu düzenlenecek. Etkinlik, 19 Eylül’de ise iş ve teknoloji dünyasının liderlerini bir araya getirerek bugünün işletmeleri için bulutun sağladığı güçlü fırsatların değerlendirileceği Transformation Day etkinliğine ev sahipliği yapacak.

AWS Pop-up Loft İstanbul, ikinci haftasında da 23 Eylül'deki Machine Learning (Makine Öğrenmesi) atölyesi, 25 Eylül’deki Start-up Günü ve 27 Eylül’deki “Serverless Mimari” eğitimi gibi çok çeşitli teknik oturumlara ve seri etkinliklere ev sahipliği yapacak.

#amazon #popup loft istanbul
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 06 Eylül 2019
İmsak 04:46
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:29
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@