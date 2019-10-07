Bakan Açıkladı: Bugün Başlıyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 10. Türkiye Enerji Zirvesi'nde bir takım açıklamalar altına imza attı. Stratejik ortakların Türkiye'yi eleştireceği en son hususun Türkiye'nin uluslarası hukuğa uyup uymadığı olduğunu ifade eden Dönmez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklılığının Birleşmiş Milletler nezdinde de kayıtlı olduğunun altını çizerek, Doğu Akdeniz'de ki enerji korsanlığına Türkiye olarak müsade etmeyeceklerini belirtti.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının farkında ve takipçisi olacaklarını belirten Dönmez, hiçbir gücün Türkiye'yi çalışmaktan alıkoyamayacağını sert bir dille belirterek, arayıp araştıracaklarını vurguladı. Yavuz'un da Güzelyurt-1 lokasyonuna başarılı bir şekilde ulaştığını aktararak, bugün veya yarın sondaj çalışmalarının başlayacağının altını çizdi.