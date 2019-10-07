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Bakan Açıkladı: Bugün Başlıyor!
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 10.Türkiye Enerji Zivesi'nde önemli açıklamalar altına imza attı. Bakan Sönmez, Yavuz gemisinin Kıbrıs bölgesinin güney bölümlerinde bugünden itibaren sondaj çalışmalarına başlayacağını duyurdu.
Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının farkında ve takipçisi olacaklarını belirten Dönmez, hiçbir gücün Türkiye'yi çalışmaktan alıkoyamayacağını sert bir dille belirterek, arayıp araştıracaklarını vurguladı. Yavuz'un da Güzelyurt-1 lokasyonuna başarılı bir şekilde ulaştığını aktararak, bugün veya yarın sondaj çalışmalarının başlayacağının altını çizdi.
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