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Bakan Albayrak: Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ekonomi 01.08.2019, 16:11 01.08.2019, 16:33
Bakan Albayrak: Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak, Ziraat Bankası ile VakıfBank'ın tüketici ve konut kredisi faiz oranlarını düşürmesine ilişkin, "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

#finans sektörü #bankacılık sektörü #kamu bankaları #HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak #Bakan Albayrak: Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı
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