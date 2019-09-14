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Bakan Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme sürecinin meyvelerini vermeye devam ettiğini belirterek, "Enflasyon düşüşü ve Merkez Bankası kararı sonrası piyasa faizleri de aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Kredi faizlerinde bugün açıklanan indirim kararlarının tüm piyasaya yansıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ekonomi 13.09.2019, 22:15 14.09.2019, 14:42
Bakan Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme sürecinin meyvelerini vermeye devam ettiğini belirterek, "Enflasyon düşüşü ve Merkez Bankası kararı sonrası piyasa faizleri de aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Kredi faizlerinde bugün açıklanan indirim kararlarının tüm piyasaya yansıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından son açıklanan ekonomik verilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dengelenme sürecinin meyvelerini vermeye devam ettiğine dikkati çeken Albayrak, "Enflasyon düşüşü ve Merkez Bankası kararı sonrası piyasa faizleri de aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Kredi faizlerinde bugün açıklanan indirim kararlarının tüm piyasaya yansıyacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak, dengelenme dönemindeki başarıların ilk sırasında "ekonominin kronik sorunlarından cari dengede kırılan tarihi rekor" olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"4,4 milyar dolarlık cari fazla, küresel ticaretin türbülanstan geçtiği bu dönemde ekonomimizin ne kadar sağlam adımlarla ilerlediğini ortaya koyuyor."

 

#ekonomik veriler #HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak #kredi faizlerinde yapılan indirim
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