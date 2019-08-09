Bakan Albayrak’tan cari fazla değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Haziran ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık Ak Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik. Katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki bu başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari dengenin Haziran ayında yıllık bazda fazla vermesine ilişkin, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık ve 17 yıllık Ak Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik” dedi.

“Cari fazladaki bu başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz”

Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerin de ötesine taşıdıklarını vurgulayan Bakan Albayrak, “Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık Ak Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik. Katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki bu başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm adımları atacak ve ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacağız” şeklinde görüş belirtti.

(İHA)