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Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız" - "Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek"

Ekonomi 03.10.2019, 12:06
Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonda ve cari dengedeki başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacaklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hedeflerinin başına yazdıkları enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktıklarının altını çizen Albayrak, geçen yıl ağustostaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladıklarını vurguladı.

Albayrak, geçen yıl ekim ayında yüzde 25 olan TÜFE’de ve yüzde 45 seviyesindeki ÜFE’de tek haneyi yakaladıklarını belirterek, "Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek. Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve #SonundaKazanacağız." ifadelerini kullandı.

#Enflasyon #HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak #tek hane
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