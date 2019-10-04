Bakan Albayrak’tan İVME Finansman Paketi açıklaması
İVME Finansman Paketi kapsamında 5 Ağustos-30 Eylül döneminde tahsis edilen kredi limiti 5,2 milyar Türk lirasından yüzde 83 artışla 9,5 milyar Türk lirasına, kredi kullanım tutarı da 1,7 milyar Türk lirasından yüzde 94 artışla 3,3 milyar Türk lirasına yükseldi.
İVME Finansman Paketi kapsamında 5 Ağustos-30 Eylül döneminde tahsis edilen kredi limiti 5,2 milyar Türk lirasından yüzde 83 artışla 9,5 milyar Türk lirasına, kredi kullanım tutarı da 1,7 milyar Türk lirasından yüzde 94 artışla 3,3 milyar Türk lirasına yükseldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi’ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Paketin özellikle sanayi ve tarımda üretim altyapısının gelişmesine sağladığı katkıya dikkati çeken Albayrak, "İhracat ve katma değerli ürün üretimini güçlendirmeyi hedefleyen İVME Finansman Paketi, sanayi ve tarım alanlarında üretim altyapısının gelişmesi için katkı sağlamaya devam ediyor. Enflasyonla mücadelede sağlanan başarıyla birlikte İVME paketine talep artarken enflasyona endeksli faiz oranları sayesinde finansman maliyetlerinde önemli düşüş sağlandı" ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak’ın mesajında yer alan İVME Finansman Paketi ile Seracılık Finansman Paketi’nin sağladığı katkıların bulunduğu tabloya göre, 5 Ağustos-30 Eylül döneminde tahsis edilen kredi limiti 5,2 milyar Türk lirasından yüzde 83 artışla 9,5 milyar Türk lirasına, kredi kullanım tutarı da 1,7 milyar Türk lirasından yüzde 94 artışla 3,3 milyar Türk lirasına yükseldi.
Gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara karşı Ziraat Bankası aracılığıyla devreye alınan Seracılık Finansman Paketi ile de üreticilere sağlanan kredi tutarı 7 Ağustos’tan bugüne yüzde 24 artışla 1,9 milyar Türk lirasından 2,35 milyar Türk lirasına ulaştı.
(İHA)
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