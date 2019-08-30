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Bakan Dönmez'den Oruç Reis'in personeline başarı dileği
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Oruç Reis gemimiz arkasına milletimizin desteğini alarak Akdeniz'e indi. Çanakkale’deki şehitlerimizi selamlayan gemimize ve personelimize bu milli görevde başarılar dilerim"
Ekonomi 30.08.2019, 10:37 30.08.2019, 12:45
ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Akdeniz'de görev yapacak 4'üncü gemisi Oruç Reis'e ilişkin, "Oruç Reis gemimiz arkasına milletimizin desteğini alarak Akdeniz'e indi." ifadelerini kullandı.
Akdeniz'de enerji arama çalışmalarına katılacak Oruç Reis gemisiyle ilgili Bakan Dönmez şunları kaydetti:
"Oruç Reis gemimiz arkasına milletimizin desteğini alarak Akdeniz'e indi. Çanakkale’deki şehitlerimizi selamlayan gemimize ve personelimize bu milli görevde başarılar dilerim. Türkiye sizinle."
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