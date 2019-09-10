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Bakan Dönmez ile ABD Ticaret Bakanı Ross bir araya geldi

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede küresel enerji gelişmeleri, trendler ve iki ülke...

Ekonomi 10.09.2019, 20:00 10.09.2019, 21:17
Bakan Dönmez ile ABD Ticaret Bakanı Ross bir araya geldi

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede küresel enerji gelişmeleri, trendler ve iki ülke arasındaki enerji iş birlikleri ele alındı.

Heyetler arası görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

#enerji #Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı #Fatih Dönmez #Wilbur Ross
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