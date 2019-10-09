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Bakan Dönmez'den Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Allah, gazi ordumuzun ve kahraman evlatlarımızın yar ve yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.Dönmez, Twitter hesabından harekata...
Ekonomi 09.10.2019, 18:40
ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Allah, gazi ordumuzun ve kahraman evlatlarımızın yar ve yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.
Bakan Dönmez, paylaşımında "Allah, gazi ordumuzun ve kahraman evlatlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Ordumuzu muzaffer, milletimizin birlik ve beraberliğini daim eylesin. Barış ve huzurun adı Barış Pınarı Harekatı hayırlara vesile olsun." değerlendirmesini yaptı.
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