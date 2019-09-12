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Bakan Mustafa Varank, EBRD Başkanı Suma Chakrabarti'yi kabul etti
ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ile bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki görüşmede, Türkiye ve EBRD arasında, önümüzdeki dönemde, sanayi...
Ekonomi 11.09.2019, 23:07
ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ile bir araya geldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki görüşmede, Türkiye ve EBRD arasında, önümüzdeki dönemde, sanayi politikaları ve inovasyon alanlarındaki iş birliği olanakları gündeme geldi.
Görüşmede, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Mehmet Fatih Kacır ile Çetin Ali Dönmez, EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, EBRD Türkiye Başkan Vekili ve Ankara Ofisi Başkanı Barış Dinçer, EBRD Türkiye Başkan Vekili Hande Islak ile EBRD Ekonomisti Lorenzo Ciari de hazır bulundu.
Görüşme, fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
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