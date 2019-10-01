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Bakan Pakdemirli, Burkina Faso'ya gidiyor
ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye-Burkina Faso Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katılmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere bu ülkeye resmi ziyarette bulunacak.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre,...
Ekonomi 01.10.2019, 10:19
ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye-Burkina Faso Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katılmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere bu ülkeye resmi ziyarette bulunacak.
Pakdemirli ve Burkina Faso Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Bakanı Harouna Kabore başkanlığında yuvarlak masa toplantısı da gerçekleştirilecek. Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi Başkanı Ahmet Dal ve Burkina Faso Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mahamadi Savadogo ile iş adamlarının katılacağı toplantıda, yatırımlar konusu masaya yatırılacak.
Bakan Pakdemirli, ayrıca Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore ve Başbakanı Christophe Joseph Marie Dabire tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.
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