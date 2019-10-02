Bakan Pekcan, eylül ayı ihracatının 15 milyar 220 milyon dolar olduğunu açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayı ihracatının 15 milyar 220 milyon dolar olduğunu açıkladı. Bakan Pekcan: "Yılın 9 ayındaki ihracatımız yüzde 2.56 artışla 132 milyar 505 milyar dolar oldu. Eylül ayında ithalatımız ise yüzde 0.15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığımızın yüzde 68.8 gibi ciddi bir düşüşle 16.4 milyar dolara gerilemesi önemli" dedi.

(İHA)