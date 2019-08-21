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Bakan Selçuk memur zammıyla ilgili basın toplantısı yapacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammına ilişkin saat 17.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın toplantısı düzenleyecek.
Ekonomi 21.08.2019, 17:27 21.08.2019, 17:44
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