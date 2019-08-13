Bakan Varank: Ekonomiye 130 milyon lira kazandırdık
Varank, "Esnafımız, bir kereye mahsus tanınan bu muafiyetten faydalandı. Bu düzenleme ile ekonomiye 130 milyon lira kazandırmış olduk" dedi.
Bakan Varank: Ekonomiye 130 milyon lira kazandırdık
ANKARA, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ölçü veya tartı aletinin periyodik muayenesini sehven veya başka sebeplerle yaptırmayan esnafa getirilen muafiyet sayesinde 157 bin 658 tartı aletinin yeniden kullanıma girdiğini söyledi. Varank, "Esnafımız, bir kereye mahsus tanınan bu muafiyetten faydalandı. Bu düzenleme ile ekonomiye 130 milyon lira kazandırmış olduk" dedi.
Bakan Varank yaptığı yazılı açıklamada, 'Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda da yapılan değişiklik sayesinde 1 Aralık 2018 tarihi öncesinde ölçü veya tartı aletinin periyodik muayenesini sehven veya başka sebeplerle yaptırmayan esnafa muafiyet getirildiğini belirtti. Varank, ölçü aletlerini kullanan esnafa kesilen idari para cezalarındaki orantısızlığı gidermeye dönük de ayrıca düzenleme yapıldığını ve bu durumda olan esnafa da 28 Mayıs'a kadar süre tanındığını ifade etti.
'BİR DEFAYA MAHSUS MUAFİYET İSTEDİLER'
Bakan Varank, esnafın çeşitli sebeplerle ölçü veya tartı aletinin muayene süresini geçirdiğini kaydederek, "Bu konuyla ilgili çeşitli zamanlarda ilgili ticaret odaları, esnaf odaları ve STK'lar Bakanlığımıza başvuruyordu. Söz konusu durumda olan ölçü aletlerinin ekonomiye kazandırılması için bir defaya mahsus muafiyet tanınmasını istiyorlardı" dedi.
'EKONOMİYE 130 MİLYON LİRA KAZANDIRDIK'
Biz de konuyu TBMM’deki milletvekillerimizin gündemine taşıdık. Yaptığımız uyarılar sonuç verdi. Esnafımız, bir kereye mahsus tanınan bu muafiyetten faydalandı. Akaryakıt, gaz, su, elektrik sayacı, taksimetre gibi çeşitli tiplerde toplam 157 bin 658 ölçü ve tartı aleti için başvuru aldık. Iskartaya çıkmış bu aletlerini doğru ölçüm yapacak şekilde muayeneden geçirdik. Bu muafiyet düzenlemesi ile ekonomiye 130 milyon lira kazandırmış olduk" diye konuştu.
'PARA CEZALARINDAKİ ADALETSİZLİĞİ GİDERDİK'
Bu sayede hem milli servetin israf edilmesinin önüne geçtiklerini hem de esnafı ilave yeni maliyetten kurtardıklarını anlatan Varank, "Bu düzenleme ile ayrıca uygulanan idari para cezalarındaki adaletsizliği de giderdik. Daha önce sebze meyve satan pazar esnafının kullandığı terazi ile kuyumculardaki hassas tartı veya binlerce litre satış hacmine sahip bir petrol istasyonunda kullanılan akaryakıt sayacına aynı ceza uygulanıyordu. Artık ölçü aletinin türü, kullanıldığı işin niteliği, yapılan ticari işlemin parasal değeri ölçüt alınacak" diye konuştu.
DHA-Gündem - Türkiye-Ankara - ANKARA, (DHA)
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